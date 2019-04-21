شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو في مشهد ابكى الجميع أشهر فنانة في اوكرانيا تتمنى ان ترى والدها اليمني الذي تركها وهي رضيعة ماذا حدث حينما حضر من اليمن ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو في مشهد ابكى الجميع أشهر فنانة في اوكرانيا تتمنى ان ترى والدها اليمني الذي تركها وهي رضيعة ماذا حدث حينما حضر من اليمن ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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