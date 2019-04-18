شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: فشل محاولة انقلاب داخل اللواء 30مدرع ونجاة قائده من الاغتيال والمتهمين ضباط بارزين "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر عسكرية ميدانية في المركز الاعلامي للمقاومة الشعبية لجبهة مريس ـ دمت ـ الضالع أن عدد من الضباط الموالين لقائد اللواء 30 مدرع السابق الصيادي حاولوا تنفيذ عملية انقلاب على قائد اللواء الجديد العميد الركن هادي العولقي داخل مقر اللواء قبل قليل.



وقالت مصادر أن العميد الركن هادي العولقي قائد اللواء 30 مدرع نجأ من محاولة اغتيال داخل مقر اللواء وأصيب أحد مرافقيه فيما فشلت محاولة الانقلاب والمتهم فيها "رئيس عمليات اللواء عبده احمد عياش وضباط أخرين بارزين موالين لقائد اللواء السابق الصيادي وتم القاء القبض عليهم جميعا وإحالتهم للتحقيق".

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