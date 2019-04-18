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’’مقطع صادم’’ لشابين وامرأة يفجر موجة غضب عارمة في السعودية.. ’’شاهد الفيديو’’

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عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو، يُظهر مشاجرة بين شابين من جهة، وامرأة ومسن من جهة أخرى، على طريق الملك عبدالعزيز في مدينة جدة.

وذكر ناشطون أن الرجل المرافق للمرأة كبير في السن مقارنة بالشابين اللذين تشاجرا معه ومع المرأة التي ترافقه.

ويظهر في الفيديو شاب يتشاجر مع امرأة ويقوم بدفعها، بينما ينهمك الشاب الآخر بتبادل الضرب مع رجل قيل إنه مسن رغم أن مقطع الفيديو لا يتيح تأكيد ذلك.

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وأثار الفيديو غضل النشطاء متسائلين عن سببه ومنتقدين في ذات الوقت المصور الذي لم يتدخل لفض الشجار.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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