شكرا لقرائتكم خبر عن ’’مقطع صادم’’ لشابين وامرأة يفجر موجة غضب عارمة في السعودية.. ’’شاهد الفيديو’’ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو، يُظهر مشاجرة بين شابين من جهة، وامرأة ومسن من جهة أخرى، على طريق الملك عبدالعزيز في مدينة جدة.
وذكر ناشطون أن الرجل المرافق للمرأة كبير في السن مقارنة بالشابين اللذين تشاجرا معه ومع المرأة التي ترافقه.
ويظهر في الفيديو شاب يتشاجر مع امرأة ويقوم بدفعها، بينما ينهمك الشاب الآخر بتبادل الضرب مع رجل قيل إنه مسن رغم أن مقطع الفيديو لا يتيح تأكيد ذلك.
وأثار الفيديو غضل النشطاء متسائلين عن سببه ومنتقدين في ذات الوقت المصور الذي لم يتدخل لفض الشجار.
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