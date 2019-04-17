فضيحة مدوية .. تعيين طفل في منصب بالقوات الجوية برتبة عقيد (شاهد بالصورة)

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عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفل عينه الحوثيين قيادي في القوات الجوية برتبة عقيد بالجيش اليمني وعلق ناشطون بقولهم ان هذه القرارات الحوثية جريمة لا يغفر لها التاريخ طفل عمره12عام تم ترقيته الى رتبة عقيد وبقرار جمهوري ومنحة منصب قيادي في القوات الجوية Advertisements واضاف الناشطون الخزي والعار علا من رقاه واعطاه المنصب وصادق ووقع علا مثل هذه القرارت وتابع:عار وخزي في تاريخ وشرف القوات المسلحة اليمنية وبصمة الم وغبن وقهر احرقت قلب كل ضابط خريج كلية عسكرية.

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