شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام للمغتربين اليمنيين .. قرار سعودي جديد بدأ تطبيقه من يوم امس .. اذا ارتديت هذة الملابس فسوف تدفع 6 الف ريال غرامة ! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قال مغتربون في مدينة مكة المكرمة ان الشرطة السعودية القت القبض على اي مواطن او وافد يرتدي "البرمودا" في الشارع . واضاف المغتربين ان القرار الجديد بدا تطبقة من يوم امس وان عقوبة المخالف غرامة مالية تصل الى 6000 الف ريال

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