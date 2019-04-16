شكرا لقرائتكم خبر عن الريال السعودي والدولار يصلان الى هذا الحد ومحلات الصرافة تغلق أبوابها .. (السعر الان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدرالبنك المركزي اليمني، توجيه الى شركات ومحلات الصرافة كافة بعدن، وبقية المحافظات، بإيقاف عمليات البيع والشراء بالعملات الأجنبية حتى إشعار آخر. وحذر البنك الصرافين المخالفين بإجراءات شديدة منها سحب التراخيص والإدراج في القائمة السوداء. وقد عاود الريال اليمني، تراجعه أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة اليمنية. وقالت مصادر مصرفية، إن الريال تراجع بشكل متسارع أمام العملات الأجنبية في محلات الصرافة. Advertisements وأغلقت عدد من محلات الصرافة أبوابها بسبب التضارب الكبير في أسعار العملة. آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء) اليوم الثلاثاء الموافق 16ابريل 2019م أسعار الصرف في مصارف صنعاء الدولار الأمريكي: شراء516البيع |523 الريال السعودي : شراء| 136| 138 تنبيه: يوجد تباين بين محل صرافة وآخر وبحسب مصادر مصرفية فإن فوارق الصرف مابين (3 ـ 7)ريال.

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