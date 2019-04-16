شكرا لقرائتكم خبر عن لاول مرة في تاريخ أمريكا: ترامب يكسر قواعد البيت الابيض والديبلوماسية . .. بسبب رسالة بعثها أردوغان اليه .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق ، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في واشنطن. واحتفت صحيفة “صباح” التركية باللقاء، مشيرة إلى أنه لأول مرة في التاريخ يجتمع رئيس أمريكي مع وزير في البيت الأبيض.

ونقل ألبيرق، إلى الرئيس الأمريكي، تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وفي تغريدة له على حسابه في تويتر، أشار الوزير التركي، أنه بحث مع الرئيس الأمريكي التعاون المشترك بين أنقرة وواشنطن.

وأضاف ألبيرق: “اجتمعت بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأبلغته رسائل وتحايا الرئيس أردوغان، بحضور مستشار ترامب جاريد كوشنر، ووزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين”.

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وبحسب صحيفة صباح، فقد قال ألبيراق، إنه بحث مع الرئيس الأمريكي موضوع شراء تركيا لمنظومة أس-400، مضيفا أن الرئيس الأمريكي استمع لوجهة النظر التركية التي حملها.

وأشار إلى أن “الرئيس الأمريكي أبدى وجهة نظر وتفهم إيجابي بهذا الشأن”. ويشارك ألبيرق في واشنطن، إلى جانب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ووزير التجارة روهصار بكجان، والناطق باسم الرئاسة إبراهيم كالن، في المؤتمر السنوي المشترك الـ37 لمجلس الأعمال التركي الأمريكي (TA?K) والمجلس التركي الأمريكي (ATC). .