شكرا لقرائتكم خبر عن سر اجتماع الملك سلمان بالوفد الرفيع القادم من قطر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر اليمامة بالرياض، امس الاثنين، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث مكينزي، والوفد المرافق له.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "جرى، خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة".

وأشارت الوكالة إلى "حضور وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبد الرحمن العيسى، كما حضره من الجانب الأمريكي، القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزيل، وملحق الدفاع وكبير العسكريين اللواء هاجلار، وعدد من المسؤولين".

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وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحث تطوير العلاقات العسكرية بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال استقباله في وقت سابق، الجنرال كينيث ماكينزي، القائد الجديد للقيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، الذي بدأ مهامه أخيرا.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية القطرية "قنا"، استقبل الشيخ تميم، في مكتبه بالديوان الأميري، صباح أمس الأحد، الجنرال ماكينزي والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم للبلاد.

وأثنى قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط على "الدور المركزي الذي تقوم به دولة قطر من خلال قاعدة العديد الجوية، وعلى جهودها المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة الإرهاب".

وكان الجنرال الأمريكي ماكينزي تسلم، في 28 مارس الماضي، مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على الأعمال العسكرية للولايات المتحدة في بلدان عدة بينها سوريا واليمن وأفغانستان.