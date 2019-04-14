شكرا لقرائتكم خبر عن قاومهم بـ أسد و11 كلبا بوليسيا وسلاح رشاش.. ”شاهد فيديو” للأمن السعودي يلاحق أخطر مطلوب أمني بالرياض ”النهاية”! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
أطاحت حملة نفّذتها الجهات الأمنية في الساعات الأولى من فجر امس الخميس (11 إبريل)، بمطلوب خطير في عدد من قضايا إطلاق النار.
وأظهر مقطع فيديو نشره حساب “مناصر العسكر” على “سناب شات” المضبوطات التي بحوزة المطلوب، وهي “أسد”، و11 كلبًا بوليسيًا، وسلاح رشاش ومسدسات وذخيرة حية، وزجاجات خمور جاهزة. هذا؛ وتم التحفظ على المضبوطات لحين تسليمها للجهات المختصة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
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