عــــــــــاجل : خبر طارئ وصادم لكل الليبيين ورد قبل قليل من العاصمة طرابلس .. (شـاهـد)

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عدن - ياسمين التهامي - شهدت مدينة طرابلس اختفاء أكثر من 40 شابا كانت قد سجلتها بعض المراكز بالمدينة. Advertisements وبحسب مراسل صحيفة العنوان في طرابلس تراوحت أعمار الشباب الذين اختفوا في ظروف غامضة بين 14 عاما إلى 20 عاما. وأشار مراسلنا أن أغلب الشباب ليست لهم علاقة بالحرب، مؤكدا أن أحد الشباب المختفين من منطقة قصر بن غشير شوهد في صور بثها إعلام الوفاق على أنهم أسرى يتبعون الجيش.

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