شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ”بالصورة” جمال ابنة الرئيس اليمني السابق وهي ترتدي اجمل ما ترتديه النساء.. اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في سياق مسلسل حفلات الزفاف الباذخة التي يحرص علي سالم البيض الرئيس الجنوبي الاسبق على إقامتها لأولاده وأفراد أسرته، شهدت عدة مدن إماراتية مؤخراً حفلات خيالية لابنته من زوجته السابقة، بحيث تجاوز حجم المبالغ المالية التي حصل عليها الفنانون والفنانات الذين احيوا ثاني حفل زفاف أسطوري من نوعه لإحدى بنات “البيض” في الإمارات العربية المتحدة مؤخراً مليونا دولار أمريكي.￼

وحسب مصادر مقربة من أسرته، فقد حرص علي سالم البيض على إقامة حفلات زفاف لابنته الثانية (أماني) بعدد من الفنادق الفخمة في دبي والشارقة.

وقالت المصادر: إن “البيض” حرص على أن تكون حفلات الزفاف التي أقامها لابنته (أماني) التي اقترنت برجل الأعمال القطري علي بادي، والذي يشغل منصب وكيل وزارة التجارة القطرية، تضاهي تلك الحفلات الباذخة التي كان قد أقامها لزفاف ابنته الأولى “تماني” على الفنان اللبناني “ملحم زين”.

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وأوضحت: أن من بين الحفلات التي أقامها لابنته سلمى بدولة الامارات العربية المتحدة، حفلتان أقيمتا في مدينة دبي، الأولى وهي حفلة الحناء شهدها فندق (جراند حياة) الذي يعد من الفنادق العالمية الكبيرة والفخمة بإمارة دبي، وبلغ عدد المدعويين فيها أكثر من أربعمائة شخص.

واضافت المصادر: أن حفلة الحناء هذه أحياها الفنان اليمني رائد سرور، وهو مقيم بدولة الامارات العربية المتحدة، إضافة الى الفنانة اليمنية سهير ثابت والتي قدمت من اليمن الى دبي خصيصاً لهذه الحفلة، التي خصص لها البيض أكثر من نصف مليون دولار من بينها مائة ألف دولار صُرفت للفنان رائد والفنانة سهير.

أما الحفل الثاني الذي شهدته مدينة دبي فقد كان في واحد من أغلى فنادق العالم، فندق “أطلنطس- دبي” الواقع في جزيرة النخلة، على رأس جزيرة كاسر الامواج المحيطة بالأجذع وهو من افخم فنادق الإمارات.. ويسمى كذلك بفندق الخيال وأسطورة الفنادق نظراً لفخامته، ومرشح لأن يكون من أجمل فنادق العالم..

وكشفت المصادر: أن الحفل الذي أقيم بفندق ” أطلنطس– دبي” وهو حفل نسائي ودُعيت إليه أكثر من ألف شخصية، أحيته الفنانة الاماراتية أحلام، وصُرف لها مقابل ذلك مبلغ أربعمائة ألف دولار.

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