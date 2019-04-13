شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : القبض على رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي..في هذا المكان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت الأنباء الواردة من محافظة حضرموت أن قوات أمنية القت القبض على المدعوا "طاهر باعباد" رئيس الانتقالي بمديرية سيئون على خلفية التحريض الذي يقوم بها ضد قوات الجيش الوطني وقيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة التي تتولى حماية جلسات مجلس النواب الذي سوف يعقد جلساته في مدينة سيئون.

هنا عدن

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