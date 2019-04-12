شكرا لقرائتكم خبر عن اقوي دولة حليفة للرئيس السوداني المخلوع تخرج عن صمتها وتعلن تمسكها بـ" البشير" ورفضها الانقلاب العسكري ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف رفضه لأي سيناريو لتغيير السلطة في السودان بطريقة غير دستورية.

وقال السنتاتور الروسي في تغريدة على ”تويتر“: في السودان حصل انقلاب عسكري، لا أستطيع أن أحكم مَن على حق ومن ليس على حق هناك. أريد أن أذكر بموقفي المبدئي المتمثل في رفض سيناريوهات التغيير غير الدستوري للسلطة.

ووضع الجيش السوداني الرئيس عمر البشير قيد الإقامة الجبرية، بعد رواج أنباء متضاربة عن تنحيه عن الحكم برغبته أو بانقلاب عسكري أطاح به.

وأفاد شهود عيان في العاصمة الخرطوم، بأن مركبات تابعة لقوات من الجيش السوداني انتشرت صباح اليوم على الطرقات والجسور الرئيسة. وأفادت وكالة الأناضول للأنباء، أن الاستخبارات العسكرية السودانية نفذت حملة اعتقالات طالت أكثر من 100 من قادة حزب المؤتمر الوطني.

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وأوضحت أن الاستخبارات السودانية اعتقلت عبد الرحيم محمد حسين رئيس حزب المؤتمر الوطني المفوض ووزير الدفاع السابق والمقرب من البشير، وأحمد هارون، نائب رئيس الحزب، كما اعتقلت النائب الأول السابق علي عثمان محمد طه، ومساعد الرئيس عوض الجاز، ومساعد الرئيس الأسبق نافع علي نافع.

وأغلقت السلطات السودانية مطار الخرطوم أمام حركة الطيران، بانتظار تلاوة بيان الجيش. وذكرت صحيفة “سودان تريبيون” أن ضباطا من الجيش السوداني يسيطرون حاليا على مبنى التلفزيون والإذاعة الرسمي، مع الإعلان عن بيان مهم بعد قليل.

وانتشرت عناصر من الجيش في محيط القيادة العامة لمنع المتظاهرين من الوصول للمقر .

وأشارت الصحيفة إلى أن الغموض يحيط بطبيعة هذا التحرك حيث تواترت أنباء عن انقلاب عسكري دون أن تعرف هوية منفذيه. وبثت الإذاعة الرسمية مارشات عسكرية كما قطع التلفزيون الرسمي برنامجه وبث أغاني وطنية.