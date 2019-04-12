شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : البنك المركزي يصدر هذا الخبر السار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعلن قطاع العلاقات الخارجيه بالبنك المركزي عن إدراج مادة الدقيق ضمن السلع الأساسية وبناء عليه واعتبارا من يوم الاحد الموافق 14 ابريل 2019 يمكن لمستوردي مادة الدقيق التقدم بطلبات الاستيراد عبر بنوكهم ليتمكن القطاع من سرعه تغطية قيمة اعتماداتهم بالأسعار المخفضة للدولار .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : البنك المركزي يصدر هذا الخبر السار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.