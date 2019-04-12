مقتل مغترب يمني اثناء مدافعته عن فتاة سعودية تعرضت للتحرش الاسم والصوره!

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عدن - ياسمين التهامي - مقتل مغترب يمني اثناء مدافعته عن فتاة سعودية تعرضت للتحرش قُتل اليوم الشاب اليمني خالد طاهر قائد محافظة إب العدين بني زهير على يد شباب سعودين طعنا في القرية الشعبية بالرياض , وتم اسعافة الى مستشفي الامير سلمان ولكنه فارق الحياة.

وأفادت مصادر مطلعة ان الشاب يعمل في محل جوالات حيث قام ثلاثة شبان سعوديين بالهجوم عليه بعد ان دافع عن احدى السعوديات من

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