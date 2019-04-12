شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل : استهداف مقر الفريق الحكومي...وهذه الحصيلة الأولية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الإعلام العسكري الموالي للعميد طارق محمد عبدالله صالح قائد حراس الجمهورية أن المليشيات ‎#الحوثية تستهدف مقر الفريق الحكومي للجنة تنسيق إعادة الانتشار بقصف صاروخي وأسفر عن سقوط جرحين إصابتهم وصفت بالطفيفة

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