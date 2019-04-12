شكرا لقرائتكم خبر عن من هو «ثري القصر مول» الذي استاجر اكبر مركز تجاري في الرياض من اجل ان يتسوق بسيارته بمفردة .. وكيف رد عليه السعوديون «شاهد فيديو اثناء تسوقه» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، انتقادات لرجل ظهر يتجول بسيارته داخل أحد طوابق مركز تجاري (مول)، قيل إنه ثري سعودي حجز المكان بالكامل كي يتسوق بمفرده.

ويظهر في مقطع الفيديو، سيارة فارهة تقف أمام محل تجاري في ”المول“، وينزل منها أكثر من شخص، فيما يخلو المكان من أي شخص آخر باستثناء مصور الفيديو الذي كان في طابق أعلى.

ويقول مصور المقطع في توضيح لما يوثقه بكاميرا هاتفه الجوال، إنه رجل أمن يعمل في مركز تسوق ”القصر مول“ الواقع في جنوب مدينةالرياض، وأن من يظهر في السيارة هو ثري استأجر المكان بالكامل.

#ثري_القصر_مول



مقطع فيديو انتشر قبل قليل

اعتقد انها دعايه للمول والسينما

ولا شرايكم انتوا مب معقوله 😅 pic.twitter.com/sp5FFJsh9C — . (@Busha76) April 11, 2019

">

#ثري_القصر_مول

مقطع فيديو انتشر قبل قليل

اعتقد انها دعايه للمول والسينما

ولا شرايكم انتوا مب معقوله

وانهالت الردود على مقطع الفيديو وسط انتقادات لاذعة لبطل القصة المزعومة، والدعوة لعدم الاستعراض بالثروة والمال أمام الآخرين، فيما شكك كثيرون بحقيقة القصة.

وش هالدفاشة يعني فيه تسوق على النت ويقدر يطلب مناديب من أي شركة بالعالم يجونه ببيته ويعرضون له ما عندهم



السالفة ما تدخل الراس ممكن هو مالك المحل وجاي يشيك بآخر الليل أو أي شي آخر



أما أنه يستأجر المول عشان يتسوق لحاله قوووووووووووية#ثري_القصر_مول — عبدالمحسن (@mo7sn_m) April 11, 2019

">

وش هالدفاشة يعني فيه تسوق على النت ويقدر يطلب مناديب من أي شركة بالعالم يجونه ببيته ويعرضون له ما عندهم

Advertisements

السالفة ما تدخل الراس ممكن هو مالك المحل وجاي يشيك بآخر الليل أو أي شي آخر

أما أنه يستأجر المول عشان يتسوق لحاله قوووووووووووية#ثري_القصر

اذا كانت حقيقه فافعلاً صدق المثل (إللي عنده قرش محيره يشتري حمام ويطيره)#ثري_القصر_مول

https://t.co/ZbIO0mmAr8 — يزيد الخليوي (@yazeed_naser) April 11, 2019

">

متداول الآن

رجل ثري يستأجر القصر مول بالكامل للتسوق بمفرده بسيارته الخاصة.#ثري_القصر_مول

. pic.twitter.com/StiK5Z62Py — خبر عاجل (@AjelNews24) April 11, 2019

#ثري_القصر_مول

غير صحيح ما لأحد صلاحية تأجير المول فالمول لا يملكة جهه وأحدة ففيه مئات المحلات ولا تقبل بمنع زبائنها ، فالموضوع يا اعلان دعائي أو في وقت أغلاق المول أي اخر الليل — أنا والليل (@zbzm7654) April 11, 2019

">

#ثري_القصر_مول

غير صحيح ما لأحد صلاحية تأجير المول فالمول لا يملكة جهه وأحدة ففيه مئات المحلات ولا تقبل بمنع زبائنها ، فالموضوع يا اعلان دعائي أو في وقت أغلاق المول أي اخر الليل

ولم تعلق إدارة ”القصر المول“ على الجدل الذي أثاره مقطع الفيديو المنسوب للمركز، فيما لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.