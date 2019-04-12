منحته السعودية ملايين الدولارات والقصور والسيارات الفارهة ..شاهد كيف غدر بالسعودية وقدم لعبد الملك الحوثي هدية لا تقدر بثمن وخلصه من كارثة حقيقية

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت القبائل المعتصمة أمام أمن منطقة صرف بمحافظة صنعاء، يوم الأربعاء، وقف اعتصامها ورفع خيامها، وذلك بعد وصول وفد رفيع من مشايخ اليمن برئاسة الشيخ ناجي بن عبدالعزيز الشايف كبير مشايخ اليمن، وتوجيهات عليا نصت على توقيف مسؤلين بارزين في محافظة صنعاء، على خلفية مقتل الشيخ احمد سالم السكني، واحالة المتورطين الي المحاكمة العادلة.

وكان قد وصل عصر اليوم، إلى مقر الإعتصام في منطقة صرف، وفد من حكومة صنعاء ووجاهات قبلية ضم عدد من مشائخ القبائل بزعامة الشيخ ناجي بن عبدالعزيز الشايف كبير مشايخ اليمن، ومحمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى، والشيخ امين عاطف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، والشيخ علي بن علي القيسي وزير الادارة المحلية، وحمود عباد أمين العاصمة ،والعميد يحى غوبر والشيخ الحسين الضمين والشيخ خالد الشريف عضوي مجلس الشورى والشيخ مبخوت المشرقي، وعدد كبير من مشايخ اليمن.

وكان الاعتصام المتواصل منذ أيام في صنعاء على خلفية مقتل الشيخ احمد سالم السكني، نفذه مشايخ وقبائل عيال سريح و قبائل حاشد وبكيل ومذحج وحمير على رأسهم الشيخ عبدربه حمود راجح عضو مجلس الشورى.

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وخلال اللقاء قام الشيخ ناجي بن عبدالعزيز الشايف بفتح الخبر على اسلاف قبائل اليمن واعرافها واستعرض للحاضرين مضمون رسالة عبدالملك بدر الدين الحوثي الخاصة بالقضية واوضح لهم التعليمات التي نصت على إيقاف مسؤلين بارزين وتسليم الممتلكات الشخصية والتحكيم في العيوب والعتوب وإحالة كافة المتورطين الي القضاء لاتخاذ الاجرأأت العادلة ضدهم ليكونوا عبرة لغيرهم .

واكد الشيخ الشايف للحاضرين على ان وصلته بمن معه من كبار اليمن ومسؤلين الدولة ميزة لهم وطلب منهم رفع الاعتصام. و اجاب بإسم الحاضرين الشيخ عبدربه حمود راجح عضو مجلس الشورى قائلا : بآنهم مشرفين لما تم من قبل عبدالملك بدر الدين الحوثي واوضح بأنهم مردين الحكم في العيوب والعتوب على الشيخ ناجي بن عبدالعزيز الشايف.

وبذلك تم رفع إعتصام القبائل من منطقة صرف بمحافظة صنعاء وبيض الله وجه كل من تعاون وبذل الجهود الطيبة وليحفظ الله اليمن .