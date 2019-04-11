شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل : بعد الإطاحة بحليفها في حرب اليمن.. السعودية ترد رسميا على الانقلاب العسكري في السودان (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ردت المملكة العربية السعودية على مجريات الأحداث في جمهورية السودان، بعد الانقلاب على الرئيس عمر البشير من قبل الجيش السوداني.

ففي أول رد رسمي على ذلك، أعلنت السعودية تعليق جميع رحلات الطيران مع السودان بشكل مؤقت.بحسب وسائل إعلامية.

ولم تصدر المملكة حتى اللحظة تصريحا سياسيا تجاه أحداث الانقلاب على حليفها في حرب اليمن، الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

وكان وزير الدفاع السوداني أعلن قبل ساعات اقتلاع رأس النظام السوداني واعتقاله في مكان آمن، في بيان نصب فيه نفسه حاكما على السودان لمدة عامين.

وأعلن وزير دفاع السودان الفريق أول عوض بن عوف، في بيان الانقلاب، تعليق العمل في المطارات ورحلات الطيران حتى إشعار آخر.