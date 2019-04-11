شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..مصادر سودانية تحسم الشكوك وتكشف عن مصير الرئيس " البشير " وهل اعتقل ام تم تصفيته ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت مصادر اعلامية سودانية معلومات متضاربة حول مصير الرئيس السوداني " عمر حسن البشير " بعد تعرضه لانقلاب عسكري نفذه قادة الجيش وتزامن مع اعتقالات لمسئولي نظامه السياسي . وبحسب المصادر فأن الرئيس السوداني اعتقل من قبل الجيش قبيل اعلان الانقلاب رسميا وظهور وزير الدفاع عبر وسائل الاعلام ليتلو البيان رقم واحد.

وأكدت المصادر أن الرئيس البشير في الغالب يحتجز في معتقل مؤقت سواء داخل وزارة الدفاع او مقر المخابرات مستبعدة احتمال مقتله أو تصفيته .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل ..مصادر سودانية تحسم الشكوك وتكشف عن مصير الرئيس " البشير " وهل اعتقل ام تم تصفيته ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.