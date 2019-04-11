شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور : أولى لحظات الانقلاب العسكري في السودان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت حسابات وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطعًا مصورًا قالوا إنه يظهر رتلًا من العربات العسكرية التابعة لقوات الجيش السوداني تسير في أحد شوارع العاصمة الخرطوم.

وقالت مصادر سودانية، إن صباح اليوم الخميس شهد تحركات ضخمة للجيش السوداني التي انتشرت في شوارع العاصمة، فيما سادت أنباء عن سيطرة ضباط من الجيش على مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الواقع في ”أم درمان“. ويسمع في المقطع المصور أحد الأشخاص، الذي يبدو أنه كان يصور الرتل العسكري، وهو يسأل بعض الجنود السودانيين عن حقيقة سيطرتهم على البلاد. وقال صاحب الصوت: ”خلاص يا إخوانا خلاص استلمتوها خلاص نفرح؟ “ ليعلو بعدها صوت التهليل والتكبير فرحًا بعدما حصل على ما يبدو على تأكيد من أحد الجنود باستلامهم زمام الأمور في البلاد. وأفادت مصادر سودانية، اليوم الخميس، بأن الجيش السوداني وضع الرئيس عمر البشير قيد الإقامة الجبرية، بعد رواج أنباء متضاربة عن تنحيه عن الحكم برغبته أو بانقلاب عسكري أطاح به. وتتوارد أنباء عن اعتقال أكثر من 100 شخصية مقربة من عمر البشير وسط ضبابية في المشهد السياسي في غياب الإعلان الرسمي من أي طرف. وتذكر بعض المصادر أن من بين المعتقلين رئيس الحكومة محمد طاهر أيلا وعلي عثمان طه نائب البشير وبكري حسن صالح النائب الأول السابق للبشير وغيرهم.

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