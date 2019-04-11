شكرا لقرائتكم خبر عن في الإمارات .. انتحل شخصية مفتّش حكومي ودخل لاغتصاب موظفة في مركز تدليك!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات موظفاً “عربياً”، يبلغ من العمر 34 عاماً، بتهمة اغتصاب امرأة آسيوية داخل مركز تدليك، وجنحة انتحال شخصية مفتش بإحدى الجهات الحكومية.

وقالت المجني عليها إنها لا تعرف المتهم، ولا تربطه بها علاقة، إلا من خلال الواقعة، لافتة إلى أنها حضرت إلى الدولة بتأشيرة زيارة أواخر العام الماضي، ثم التحقت بالعمل لدى مركز تدليك.

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وفي صباح أحد الأيام فوجئت بشخص يدخل مرتدياً زياً إماراتياً، وادعى أنه مفتش لدى جهة حكومية، ودخل إلى المكان وبدأ بتصوير الغرف، ثم سألها عن وضعها، فأخبرته بأنها تعمل على تعديل وضعها، لكنه لم يلتفت إليها.

وحينما حاولت الاتصال بمديرة المركز منعها من ذلك، ثم أخبرها بأنه سيتجاوز عن مشكلاتها إذا طاوعته، ثم اقتادها بالقوة إلى إحدى الغرف، وطلب منها ممارسة الرذيلة إلا أنها رفضت وقاومته، فاعتدى عليها بالقوة، مشيرة إلى أنها لم تصرخ أو تستنجد بأحد، لخوفها منه بسبب فارق القوة.

وتم تحديد هوية المتهم وضبطه في مكان عمله، وتوجيه تهمتي الاغتصاب وانتحال الشخصية إليه، و أنكر التهمتين الموجهتين إليه، مشيراً إلى أنه واقعها برضاها.