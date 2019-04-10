شكرا لقرائتكم خبر عن اول تعليق من اسرة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح على عقد جلسات البرلمان في حضرموت برئاسة البركاني والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - في اول تعليق من اسرة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح على قرار الشرعية بعقد جلسات البرلمان في سيئون قال توفيق آل عفاش في تغريدة انه من الحكمة والانسب للشرعية ان يستقر مجلس النواب في حضرموت.
يشار الى انه تم التوافق مساء اليوم على ان يكون سلطان البركاني رئيساً لمجلس النواب وعضوية كلاً من الشدادي وعبدالعزيز جباري ومحسن باصرة .
ومن المتوقع ان يعقد المجلس اول جلساته بحضور الرئيس هادي وعددا من ممثلي الدول خلال اليومين القادمين
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