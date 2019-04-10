شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل: عبدالملك الحوثي يعلن شخصيا قبوله تسليم السلاح والرضوخ للحل السلمي استباقا لانتفاضة قبلية مرتقبة في صنعاء والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر قبلية ” إن مندوب زعيم مليشيات الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي سلم قبائل بكيل في منطقة صرف – شمال العاصمة صنعاء – مساء اليوم سلاح الشيخ ” أحمد سالم السكني ” نوع ” جفري ” الذي قتل به على يد المشرف الحوثي ” أبو ناجي الماربي ” الذي قالت الجماعة أنه تمكن من الفرار . وأكدت المصادر في تصريح لـ ” المشهد اليمني ” إن الوفد القبلي من مشائخ بكيل الذي التقى عبدالملك الحوثي مساء أمس عاد دون حلول واضحة لمعرفة تفاصيل هروب المشرف الحوثي ” أبو ناجي الماربي ".

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وأشارت المصادر “إلى أن عبدالملك الحوثي زود مشائخ بكيل بأرقام سبعة جوالات لمقربين منه لإبلاغهم بأي مخالفات يقوم بها مشرفو الجماعة في مختلف المناطق. وأوضحت المصادر ” إن ردود عبدالملك الحوثي كانت مخيبة للوفد القبلي الذي عاد دون رد واضح للقبائل التي لاتزال محتشدة في منطقة صرف. وأضاف أحد الحاضرين أثناء استقبال الوفد العائد من لقاء زعيم الحوثيين حيث قال ” عدنا لكم ببندق الشيخ أحمد سالم وسبعة أرقام تلفونات وسلامتكم ” . وحصل ” المشهد اليمني ” على أرقام الجوالات وهي .



وكان قد قتل صباح الإثنين قبل الماضي الشيخ القبلي البارز في المحافظة “أحمد سالم السكني ” عضو المجلس المحلي بمديرية ريدة وشيخ منطقة ” سكن ” في المديرية ” على يد مشرف الحوثيين الأمني في منطقة ” صرف ” شرق العاصمة صنعاء المدعو ” أبو ناجي الماربي “. وفي تفاصيل الحادثة التي لاقت حالة استنفار وغضب قبلي غير مسبوق ” إن الشيخ ” السكني ” ذهب صباح اليوم إلى منطقة صرف لحل مشكلة أرضية تابعة لأحد أبناء مديرية عيال سريح إلا أن عصابة الأراضي كانت بقيادة مشرف الحوثيين الأمني في منطقة ” صرف ” ” أبو ناجي الماربي ” الذي سلبه سلاحه الشخصي وباشره بإطلاق النار وأرداه قتيلاً.