شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان رسميا عن وفاة ""الشيخ صادق".. وهذا أول رد فعل للجنرال علي محسن الأحمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية برقية عزاءا ومواساة إلى نبيل صادق باشا عضو مجلس النواب وإخوانه وكافة آل باشا في وفاة والدهم الشيخ صادق علي محسن باشا عضو مجلس الشورى الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني. وأشاد نائب الرئيس بمناقب الفقيد النضالية والوطنية وما اتسم به من شجاعة وصدق وأدواره الاجتماعية في الاصلاح ذات البين وخدمة المواطنين. وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان رسميا عن وفاة ""الشيخ صادق".. وهذا أول رد فعل للجنرال علي محسن الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.