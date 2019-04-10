شكرا لقرائتكم خبر عن قليل الظهور وتدعمه الامارات بقوة: تعرف على حفتر «اليمن» الذي سيحرر العاصمة صنعاء حسب ظن عادل اليافعي.. لن تصدق من هو( صورة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

نشر الاعلامي الجنوبي عادل اليافعي صورة ل طارق محمد عبدالله صالح . وعلق اليافعي على الصورة بقوله ان طارق صالح هو حفتر الشمال الذي سيحرر العاصمة صنعاء.

ويعد طارق صالح من ابرز القيادات العسكرية التي تدعمها الامارات، وهو ما بناء عليه عادل اليافعي توقعه، تشبيها بحفتر ليبيا الذي تدعمه الامارات ايضا ويسعى لاقتحام العاصمة طرابلس الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق الليبية

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