شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن عن خبر سار لكل الجنوبيين بالتزامن مع اعلان رئاسة البرلمان "تفاصيل" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، على صفحته في تويتر ما وصفه بخبر سار للشعب الجنوبي.
وقال بن بريك، في تغريدته ـ :في هذه الأيام – بإذن الله – سنفرح بخبر سار لكل الجنوبيين”.
وأضاف" الخبر ما سترونه وتسمعونه، وليس سماعا فقط".
وأختتم تصريحه بالقول" اربطوا الأحزمة وكونوا جاهزين"، دون ان يفصح عن أي تفاصيل أخرى.
وجاءت تغريدة بن بريك بالتزامن مع إعلان الاتفاق على هيئة رئاسة البرلمان الذي سيعقد اول جلسة في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت السبت القادم.
وكان أكد مصدر رفيع في رئاسة الجمهورية مساء اليوم أنه تم اختيار سلطان البركاني رئيسا للبرلمان وكل من "محسن باصره وعبدالعزيز جباري ومحمد الشدادي نوابا".
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