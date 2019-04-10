شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب قائمة أجمل نساء العالم.. شاهد ترتيب جمال نساء اليمن بعد اعلان النتيجة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اجرى موقع «رنكر» مسابقة لاختيار أجمل نساء العالم، وتنافست في المسابقة 64 دولة، وتعتمد أساسا على تصويت الجمهور.

وبحسب ما نشر موقع «هافنجتون بوست» تصدّرت المغربيات ترتيب أجمل النساء عربياً، متفوِّقات على منافِساتهن من جميلات البلدان العربية الأخرى، بينما كان التتويج العالمي من نصيب جميلات فنلندا، تلتها النرويج، ثم السويد.



كانت وسائل إعلام تونسية كانت قد تناولت منذ أيام عبر مواقعها الإلكترونية تصدُّر التونسيات المرتبة الأولى عربياً ضمن هذا التصنيف العالمي لموقع «رنكر»، لكن يبدو أن هذا التصويت المفتوح جعل المنافسة شرسة بين التونسيات والمغربيات لتسحب الأخيرات لقب جميلات العرب من تونس.



فيما لم تتواجد اليمن فى الترتيب العربي، الذى جاء كالتالي:-



المغرب

يحتل المغرب الترتيب الـ30 كأول بلد عربي يتوَّج بهذا التصنيف العالمي.



تونس

تلته تونس مباشرة في المرتبة الـ31



لبنان

جاء لبنان في المرتبة الـ32 بعد المغرب وتونس ليصبح بذلك ثالث بلد عربي في التصنيف.



الجزائر

احتلت الجزائر المرتبة الـ37 عالمياً، والرابعة عربيا.



مصر

جاءت مصر في نهاية الترتيب العربي.

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