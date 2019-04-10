شكرا لقرائتكم خبر عن طارق صالح يهدد قائد عسكري بقطع لسانه ان لم يتوقف عن الثرثرة.. لن تصدق من يكون( الاسم ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هدد قائد حراس الجمهورية طارق صالح او ما يعرف بطارق عفاش بقطع لسان أي شخص كائن من كان يتحدث عنه وينشر الاكاذيب. Advertisements وقال على الجميع ان يحترمون انفسهم والا سننعرف كيف نوقف ثرثرتهم ونقطع الالسنة الثرثارة . وفيما يبدوا فان التهديد موجه للبطل العسكري البارز ثابت جواس وكان القائد العسكري البارز اللواء ثابت جواس قد تحدث عن سر كان يجهله الجنوبيين وهو ان قائد حراس الجمهورية طارق عفاش يخدعهم بشكل كبير. وطالب جواس كافة الجنوبيين عدم الثقة به لأنه غير جدير بثقتهم. لافتا الى ان الحديث عن مساندة قوات تابعة لحراس الجمهورية التي يقودها طارق عفاش وانها تركت جبهة الحديدة وشاركت في المواجهات التي تدور في مريس ليس صحيح. واستدرك قائلا: ..طارق عفاش عسكري محنك وشجاع وليس عنصري ولايكن اي كراهية للجنوبيين ، لكنه ايضا لا يقدم لهم اية مساعدة وكل ما يهتم به هو اعادة عائلة عفاش للحكم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طارق صالح يهدد قائد عسكري بقطع لسانه ان لم يتوقف عن الثرثرة.. لن تصدق من يكون( الاسم ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.