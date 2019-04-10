شاهد صورة : أسواق القات في عدن تتعرض لأزمة خانقة ..والسبب شلال علي شايع

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عدن - ياسمين التهامي - منع أبناء مديرية ردفان بمحافظة لحج مرور سيارات القات إلى العاصمة عدن احتجاجا على مصرع أحد أبناءهم على ايدي قوات تابعة لمدير أمن عدن شلال علي شايع الموالي لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة المتمرد عيدروس الزبيدي المدعوم اماراتيا. حيث شوهد أسواق القات بمديريات العاصمة المؤقتة عدن فارغة من الزبائن نظرا لعدم توفر القات.

ويطالب أبناء ردفان مدير أمن عدن بتسليم القتلة وإحالتهم للنيابة العامة ولكن شلال يرفض تسليمهم .

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