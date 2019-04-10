شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل : المجلس الانتقالي الجنوبي يخرج عن صمته ويعلن رسمياً موقفه من انعقاد مجلس النواب في سيئون ودخول قوات سعودية الى المدينة ..شاهد ماذا قال؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، موقفه من انعقاد جلسة مجلس النواب في مدينة سيئون ، جنوب شرق اليمن.

وأبدى نائب رئيس المجلس، هاني بن بريك، رفض المجلس، لإنعقاد المجلس في سيئون، مبدياً ترحيبه في الوقت ذلك بدخول قوات سعودية إلى المدينة لحماية عقد البرلمان أولى جلساته .

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وقال بن بريك في تغريدة على تويتر،بحسب ما رصدها المشهد اليمني “نرحب بكل قوة سعودية أو إماراتية أو لدول التحالف على أرضنا فهم شركاؤنا في محاربة المشروع الفارسي”.



وتابع بالقول ” ولانرحب ببرلمان الزور والكذب”، مختتماً بهاشتاق (لا لعقد برلمان اليمن في الجنوب).

وكان مصدر برلماني أكد في تصريحات صحفية، استحالة انعقاد مجلس النواب في عدن بسبب تعنت القوات الموالية للإمارات ورفضها عقد المجلس وعلى رأس تلك القوات “الانتقالي الجنوبي”.