شكرا لقرائتكم خبر عن عكاظ السعودية : حدث تاريخي مرتقب في الجمهورية اليمنية خلال يومين وستحضره 19 دولة.. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

نقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصدر يمني، اليوم الثلاثاء، قوله بأن رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي سيفتتح جلسة البرلمان اليمني بعد غد الخميس.

وقال المصدر ، بأن البرلمان سيعقد في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت بحضور سفراء الدولة الـ 19 الراعية للعملية السياسية في اليمن.

وذكر مصدر برلماني، الإثنين، أنه من المتوقع أن يفتتح الرئيس اجتماع البرلمان ومعه عدد من مستشارية وقادة الأحزاب والمكونات السياسية بحضور عدد من سفراء الـ 19.

ولفت المصدر إلى أن جميع البرلمانيين الموجودين في مدينة الرياض أو في المدن المحررة جاهزون لحضور جلسة البرلمان .

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و تُعقد جلسة البرلمان اليمني بعد بُلوغ عدد النصاب القانوني المطلوب للجلسة ، وأكد الجميع تغليب المصلحة الوطنية العليا واستعادة الدولة ومؤسساتها من مليشيا الحوثي المسلحة.

واستكملت السلطات الحكومية في مديرية سيئون بحضرموت التحضيرات النهائية لاستقبال المسؤولين والبرلمانيين .

وتفرض مليشيا الحوثي المسلحة ضغوطات وتهديدات على من تبقى من أعضاء البرلمان اليمني في العاصمة صنعاء لمنعهم من مغادرة صنعاء والالتحاق بالشرعية للانضمام الى جلسات البرلمان.

كما استدعت المليشيا رئيس البرلمان الموالي لحزب الرئيس السابق يحيى الراعي، وحذرته وعددا من البرلمانيين الموالين لحزب المؤتمر من محاولة الفرار.

ويوم امس قالت مصادر مأرب برس ان سيئون اعلنت رفع الجاهزية للدرجة القصوى استعدادا لانعقاد البرلمان.

وكشفت المصادر عن معلومات تؤكد حضور هادي وقيادات رفيعة في الدولة جلسة البرلمان.