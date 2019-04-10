شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اول صورتين من داخل معسكر 42 بعد سيطرة اللواء 12 عليه وطرد المليشيات.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكن ابطال اللواء 12 من تحرير معسكر 42 ودحر عناصر مليشيات الانقلاب

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