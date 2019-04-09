شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير سعودي هـــــــــــــام لكافة المواطنين والمقيمين من تناول هذا المنتج الخطير.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت السلطات السعودية، الجمعة، مواطني المملكة والمقيمين فيها، من استعمال أحد المكمل الغذائي الأمريكي”فوريفر جين شيا”، لم يتم التأكد من خلوه من مواد قد تكون مضرة بالصحة.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية، في بيان مقتضب عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: أن الشركة المنتجة تسوق له بادعاءات طبية مضللة، ولم يتم التأكد من سلامته وفعاليته، موضحة أنّها “فوريفر جين شيا” غير مسجل لدى سجلاتها.

ونشرت “الغذاء والدواء” “إنفوجرافيك” يتضمن مزيدا من التفاصيل عن هذا المنتج، قائلة: إن علامته التجارية “فوريفر”، وبلد الصنع هو الولايات المتحدة الأمريكية، ويلزم هذا الحظر جميع تواريخ الصلاحية وكذا جميع التشغيلات.