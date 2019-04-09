شكرا لقرائتكم خبر عن هذا اكثر ما يزعج النساء بعد اتمام المعاشرة مع زوجها ويجعلها تنام مقهورة من زوجها وربما تكرهه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتفاجأ الكثير من النساء خاصة في بداية العلاقة الزوجية ، بخلود الزوج الى النوم مباشرة بعد ممارسة العلاقة الزوجية وربما تعتبر بعضهن أن ذلك مشكلة في العلاقة بينهما ، وأنه لا يريد منها إلا العلاقة الحميمة. وتتعجب النساء من قدرة الرجل على النوم رغم انّ الجسم يكون ما زال في حالة إنفعال بعد الجماع . لكن هناك جواب لكلّ هذه التساؤلات، ويمكن للمرأة أن تطمئن،فنوم الرجل لا يعني أنّه لا يحبّها أو لا يقدّر العلاقة بينهما، إنما هناك 4 أسباب بيولوجية وراء ذلك وهي كالاتي : 1 – حين يمارس الرجل العلاقة الزوجية في الليل بعد نهار طويل من العمل، يشعر بحالة نعاس رهيبة ويحلّ التعب عليه ما يدفعه الى النوم سريعاً . 2 – إنّ القذف عند الرجل والهرمونات التي يطلقها تؤدي الى الخمول ، وهو يشعر بالإرهاق الشديد فيغفو أحياناً بشكل لا إرادي . 3 – معظم الرجال يكتمون أنفاسهم قبل وأثناء هزّة الجماع، وهذا ما يزيد بالنسبة لهم الشعور بالنشوة، لكنّه يقلّل نسبة الأوكسجين في المخّ أيضاً ما يسبّب النعاس الشديد المصاحب بشعور الكسل والارهاق . ، ما يزيد من حالة الاسترخاء والنعاس . فلا تشعري بالضيق حين ينام زوجكِ بعد الجماع، فهذا التصرّف ليس مقصوداً أبداً ويجب أن تتفهّميه أكثر .

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