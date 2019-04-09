شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هجومها على الفنان ”أحمد فتحي”.. الإعلامية الكويتية فجر السعيد توجه لسانها نحو ”محمد عبده”..وهذا ما قالته (فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أبدت الإعلامية الكويتية فجر السعيد إعجابها بمراكز التأهيل والمناصحة في سجون المباحث بالسعودية.
وعلقت عبر برنامجها «هنا الكويت» على فيديو زيارة الفنان محمد عبده لسجن المباحث العامة في جدة، حيث قالت: «في السعودية فتحوا استديوهات في السجن وإذاعات كما يتم دعوة الضيوف من الفنانين للمشاركة معهم في نشاطاتهم كالرسم والغناء وغيرها ومن بين الضيوف الذين قاموا بزيارتهم كان الفنان محمد عبده»، مبينة بأن العمل في السجون يمتد إلى تأهيل السجناء للمشاركة في المجتمع.
وكانت الاعلامية الكويتية فجرالسعيد هاجمت الفنان اليمني احمد فتحي بسبب تصريح صحفي له وصف نفسه انه ملك العود .
وقالت السعيد في برنامج تقدمه على قناتها قناة سكوب عبادي هو ملك العود و اترك عنك عبادي وانت يمني وبنتك اماراتية وعقبال تحصل على الجنسية الاماراتية في محاولة منها لاستنقاص الجنسية اليمنية بحسب مراقبون.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد هجومها على الفنان ”أحمد فتحي”.. الإعلامية الكويتية فجر السعيد توجه لسانها نحو ”محمد عبده”..وهذا ما قالته (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.