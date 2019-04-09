شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل : شاهد صورة.. للحفرة التي احدثها الباليستي الحوثي في الضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر ناشطون محليين بمحافظة الضالع صورة للحفرة التي احدثها الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيا الإرهاب والإجرام التمرد الحوثي المدعوم من قبل إيران في منطقة سناح شمال الضالع.

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