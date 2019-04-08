شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون بالعاصمة صنعاء يتعرضوا لأول عملية انتقام قاتلة على اغتيال ”الشيخ السكني”.. تعرف على الجهة المنفذة( حصيلة أولية ) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر في المقاومة الوطنية لـ"يمن الغد" ـ التي يقودها طارق صالح ان مقاومة صنعاء التي تتكون من افراد حراس الجمهورية والمتواجدين في عدة مناطق بالعاصمة صنعاء ـ نفذت مساء اليوم السبت عملية نوعية بالعاصمة استهدفت قيادي حوثي بارز.

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وأوضحت المصادر "انه تم اغتيال احد قيادات جماعة الحوثي مساء امس السبت في حي الجراف شمال العاصمة". وأضافت "أن افراد من مقاومة صنعاء نفذوا عملية اغتيال ناجحة استهدفت قيادي حوثي بارز يدعى (ابو مران) مشرف الميليشيات الانقلابيه في جبهة نهم شرق العاصمة"، مشيرة إلى انه تم إطلاق وابل من الرصاص على سيارة المشرف ابو مران اثناء خروجه من أحد مقرات المليشيات في حي الجراف واردوه قتيلاً على الفور".

وكان الحوثيون قد اغتالوا الشيخ السكني، أحد مشايخ بكيل قبل أيام ويعملون على تضييع القضية لامتصاص غضب القبائل المحتشدة في صنعاء والمطالبة بالقصاص.