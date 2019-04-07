شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الدولار ينهار اليوم بشكل مخيف وغضب في اوساط المواطنيين (اسعار الصرف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصل الدولار انهيار الى 495 بينما وصل السعودي الى 131 وياتي الانخفاض بينما تحافظ الاسعار على قيمتها السابقة عندما كان بحدود 700 ريال يمني وسط غضب جديد في اوساط المواطنيين

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