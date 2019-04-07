شكرا لقرائتكم خبر عن كأنها قطعة من الجنة .. صور جديدة وردت الآن من صنعاء .. شاهد كيف أصبحت اليوم؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غطت الثلوج العديد من المناطق في محافظة صنعاء، الليلة الماضية، ومازالت تغطي اغلب المنطقة . وشهدت محافظة صنعاء ومناطق سنحان وبلاد الروس أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط كثيف للثلوج التي غطت أجزاء واسعة من المنطقة وحولتها إلى منطقة وكأنها أوروبية . Advertisements وتسببت الأمطار الغزيرة في جرف بعض الأراضي الزراعية كما نفقت بعض المواشي واندلعت النار في احد المنازل بعد تعرضه لصاعقة رعدية، وفقًا لـ"المشهد اليمني".

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