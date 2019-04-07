شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل انفجار عنيف يهز العاصمة صنعاء قبل قليل تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هز انفجار عنيف قبل قليل احد احياء العاصمة صنعاء

وقال مصدر محلي ل بوابة اليمن الاخبارية انه سمع دوي انفجار قبل قليل بتجاه شارع التحرير وشوهدت اعمدت الدخان ولم يسمع صوات اي طائره من طائرات التحالف تحلق فوق المدينه

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