شكرا لقرائتكم خبر عن خبر صادم : من العاصمة صنعاء .. شاهد فتاتين تدفعان الثمن داخل سيارة برادو بشارع الخمسين .. وهذاتفاصيل ماحدث؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتجزت مليشيا الحوثي الإرهابية فتاتين في نقطة تفتيش جنوب العاصمة صنعاء.



وتحدثت مصادر محلية أن عناصر مليشيا الحوثي في النقطة الواقعة على خط الخمسين - بيت بوس احتجزوا فتاتين كانتا تستقلان سيارة نوع "برادو" بذريعة عدم وجود محرم معهما.

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وقالت المصادر إن عملية الاحتجاز تمت لساعات ولم يتم السماح للفتاتين المغادرة إلا بعد تدخل وساطات وقيادات على علاقة بقيادات المليشيا وحضور أحد أقارب الفتاتين.

وأضافت إن عملية الاحتجاز الحوثية ليست الأولى، ولكنها تأتي ضمن عشرات الانتهاكات لحقوق المرأة اليمنية في عهد المليشيات وتندرج ضمن ممارسات التضييق في حركتها ومنعها من التنقل، إضافة إلى التنكيل والتعذيب والاختطاف التي تتعرض له في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية.

الجدير بالذكر أن المليشيات الحوثية أصدرت تعميماً على وسائل النقل الجماعي والنقل الداخلي، تمنع فيه ركوب المرأة بدون رجل "محرم"، في سعي منها لتقيد حركتها وتنقلاتها وحريتها في انتهاك صارخ لحقوق المرأة.