شكرا لقرائتكم خبر عن ’’أخطر فيديو’’ ورد الآن من الحديدة قد يقلب الموازين ويدحر الحوثيين خلال ساعات ويعجل بنصر ’’العمالقة والطوارق’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قصفت المليشيات الحوثية ظهر اليوم السبت صالة اجتماعات لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الأحياء المحررة داخل مدينة الحديدة غربي اليمن ضمن تصعيدها الهادف لنسف اتفاق السويد، وفق ما أكده مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية حراس الجمهورية.

محللون عسكريون ومراقبون أكدوا أن استهداف مليشيات الحوثي لاجتماع اللجنة والأعتداءات المتكررة لرئاسة بعثة المراقبين، عمليات خطيرة كافية وزيادة لقلب الموازين على الحوثيين ورفع الضغوط على الشرعية وإيقاف العبث الحوثي وعملياتهم القاتلة لكل فرص السلام.

ووثقت عدسة الإعلام العسكري قصف المليشيات الحوثية صالة الاجتماعات بقذيفة هاون اخترقت السطح وأحدثت أضرارا داخل الصالة التابعة لمجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري والمخصصة لعقد اجتماعات لجنة تنسيق إعادة الانتشار.

واعتبر ذات المصدر إن قصف صالة الاجتماعات يأتي ضمن التصعيد الخطير والمتواصل والذي بدأته المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا في وقت سابق بقصف مباشر على مقر الفريق الحكومي في اللجنة ثلاث مرات متتالية.

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وسبق للمليشيات الحوثية أن استهدفت بصليات من صواريخ الكاتيوشا وطائرة مسيرة مفخخة مقر الفريق الحكومي في اللجنة.