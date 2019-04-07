شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار ضخم يهز العاصمة صنعاء ومجزرة مروعة في صفوف الحوثيين (حصيلة أولية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت قناة "العربية" الإخبارية بمقتل 30 عنصرًا من مليشيا الحوثي، في عملية إطلاق فاشلة لصاروخ باليستي جنوبي صنعاء. وذكرت القناة، اليوم السبت، أن العملية الفاشلة وقعت في ضاحية "حزيز" جنوب صنعاء، وأن الصاروخ انفجر قبل إطلاقه بثوان، مشيرة إلى أن هذه ثاني عملية إطلاق فاشلة لصاروخ باليستي من منصة تخفيها المليشيا في الضاحية الجنوبية للمدينة.

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