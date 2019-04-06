شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل : ضربة موجعة في ‘‘الزاوية’’ للانقلابيين قرب العاصمة وسقوط العشرات بين قتيل وأسير .. وصحيفة خليجية تكشف ‘‘تفاصيل المذبحة الكبرى’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر خاصة لـ"عربي21" إن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تلقت "ضربة قوية" في مدينة الزاوية غرب العاصمة اليبية طرابلس، بعد أن تكبدت خسائر فادحة في المعدات والأفراد.

وكشف قائد عسكري من ثوار17 فبراير يشارك في صد زحف قوات حفتر نحو العاصمة طرابلس، أن التشكيلات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق، وقوات مسلحة من الأهالي والثوار في مدينة الزاوية، تمكنوا من طرد قوات حفتر من معسكر 27 غرب طرابلس، بعد اشتباكات عنيفة، تصدوا خلالها لرتل كبير لقواته، وأوقفوا زحفه، وسيطروا عليه بالكامل.

وأكد القائد العسكري الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الثوار" تمكنوا من أسر عشرات من قوات حفتر، فيما سيطروا على عربات عسكرية، وأسلحة وذخائر متنوعة.