شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل : ضربة موجعة في ‘‘الزاوية’’ للانقلابيين قرب العاصمة وسقوط العشرات بين قتيل وأسير .. وصحيفة خليجية تكشف ‘‘تفاصيل المذبحة الكبرى’’ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر خاصة لـ"عربي21" إن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تلقت "ضربة قوية" في مدينة الزاوية غرب العاصمة اليبية طرابلس، بعد أن تكبدت خسائر فادحة في المعدات والأفراد.
وكشف قائد عسكري من ثوار17 فبراير يشارك في صد زحف قوات حفتر نحو العاصمة طرابلس، أن التشكيلات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق، وقوات مسلحة من الأهالي والثوار في مدينة الزاوية، تمكنوا من طرد قوات حفتر من معسكر 27 غرب طرابلس، بعد اشتباكات عنيفة، تصدوا خلالها لرتل كبير لقواته، وأوقفوا زحفه، وسيطروا عليه بالكامل.
وأكد القائد العسكري الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الثوار" تمكنوا من أسر عشرات من قوات حفتر، فيما سيطروا على عربات عسكرية، وأسلحة وذخائر متنوعة.
كانت هذه تفاصيل خبر عــــــــــاجل : ضربة موجعة في ‘‘الزاوية’’ للانقلابيين قرب العاصمة وسقوط العشرات بين قتيل وأسير .. وصحيفة خليجية تكشف ‘‘تفاصيل المذبحة الكبرى’’ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.