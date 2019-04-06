شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طعن الامام المصري …طعن إمام مسجد بالسعودية والسبب غير متوقع والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - في واقعة باتت متكررة أقدم شخص على طعن الشيخ علي بن حسن القشيري إمام وخطيب جامع آل زينب في محافظة النماص، وهو على المنبر أثناء خطبة الجمعة.
وأضاف القشيري أن عددا من المصلين سارعوا لتخليصه من المعتدي الذي باغتنه فجأة قبل صعوده إلى المنبر ، حيث سدد الطعنة التي كانت قريبة من الكتف، منوها أنه ليس بينه وبين المعتدي أي خلافات على الإطلاق، ولا أعلم سبب الهجوم.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن الجاني مريض وسبق وأن طعن شخصا في واقعة سابقة.
وأوضحت أن الشيخ القشيري وضعه الصحي مستقر حاليا بعد إجراء عملية إثر الواقعة .
كما أن الإمام تلقي اتصالا هاتفيا من سمو الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز للاطمئنان علي حالته ، كما وجه سموه لتوفير ما يلزم ومتابعة حالة خطيب المسجد.
ولا تزال الجهات الأمنية تجري تحقيقاتها لمعرفة الدوافع والأسباب.
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