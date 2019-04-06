شكرا لقرائتكم خبر عن رأس الافعى والخائن الكبير للرئيس ’’صالح’’ يتباهى بخيانته ويوجه طعنة غادرة للعميد طارق عفاش.. صور صادمه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يواصل يحيى محمد عبدالله صالح، قائد قوات الأمن المركزي الأسبق، ونجل شقيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح، تودده للحوثيين، الذين قتلوا عمه الرئيس الراحل.

وظهر يحيى محمد عبدالله صالح هذه المرة من خلال زيارة سفير سلطة الانقلاب في سوريا، نايف القانص.

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ناشطون شنوا هجوما لاذعا على المدعو يحيى محمد عبدالله صالح، مؤكدين أن ما يفعله يعتبر خيانة كبرى لدم عمه، وطعنه غادره للعميد طارق عفاش المتواجد لقتال الحوثيين، ثأرا لدم الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.



ووصف الناشطون، يحيى محمد بـ "رأس الأفعى والخائن الكبير" نظرا لتزلفه المستمر للحوثيين وتواجده في لبنان حيث يمسك السلطة فيها، حلفاء الحوثيين، مليشيات حزب الله الإيراني.