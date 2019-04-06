شكرا لقرائتكم خبر عن تعز مهددة بقطع اخر شريان يربطها بالعالم ...مهلة الشهر توشك على النفاذ و سلطات الامر الواقع بتعز لم تسليم مرتكبي جريمة صالة حواء. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - باتت المهلة التي منحتها اسرة الشهيد ناصر السعفة على المحك، لاسيما بعد تبقي اسبوع واخد فقط من شهر كامل طالب بة وزير الداخلية وجهات

الاختصاص والسلطات العليا في محافظة تعز، وتعهدت ببذل كل الجهود لتسليم الجناة والكشف عن ملابسات الحادثة.

ثلاثة اسابيع منذو سريان المهلة ،والكل يترقب لعل انفراجة تتحقق وانجاز يسطع وتتكلل الجهود بالقبض عن الجناة الذين هاجموا صالة حواء للنساء في وادي القاضي بتعز وراح ضحية الحادثة الشيخ القبلي البارز ناصر السعفة الاغبري وزوجتة.

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وتزايدت في الاونة الاخيرة مخاوف اسرة الشهيد ومشائخ قبيلة الاغبرة كبرى قبائل الصبيحة من عدم تحقيق الجهات العليا اي تقدم ملموس واستمرار الجناة طلقاء في المدينة وعدم تسليم اخرون يقعون في قبظة الامن هناك.

في الوقت ذاتة جددت قبيلة الاغبرة واسرة الشهيد التزامها التام بالمهلة والوعد والاتفاق الذي تم ابرامة مع سلطات تعز الامنية والتنفيذية برعاية وزير الداخلية حتى اخر لحظة.

وقال الشيخ محمود الاغبري ان في حالة عدم الوفاء من منهم بتسليم الحناة حسب الاتفاق المحدد نحملهم المسولية الكاملة حيال هذا الامر.