شكرا لقرائتكم خبر عن دولة خليجية تدعم إيران ”علناً” وتكشف ذلك في وسائل الإعلام! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أرسلت دولة خليجية دعما لدولة إيران رغم العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران والتزام الدول الخليجية بتنفيذ تلك العقوبات بحكم الصراع المعلن بين الطرفين في المنطقة.

وقدمت دولة الكويت دعماً انسانياً لإيران وذلك بإرسال عدد من الطائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية للأشخاص المتضررين من الفيضانات في إيران، وتضمنت معدات للبحث عن المفقودين بالإضافة لمضخات كبيرة لسحب المياه.

وأفادت مصادر كويتية وإيرانية عن إرسال الكويت لمساعدات إنسانية لإيران، في المناطق التي تعاني من الفيضانات، للبحث عن المفقودين بالإضافة لمواد خاصة تابعة لجمعية “الهلال الاحمر”، بالإضافة للأدوية والمواد الغذائية.

وتشهد إيران، منذ أكثر من أسبوع أمطارا غزيرة وسيولا جارفة في العديد من المدن منها خاصة في غلستان وشيراز، ما أدى إلى مصرع وإصابة مئات المواطنين، فضلا عن إلحاق أضرار كبيرة بالوحدات السكنية والسيارات والمرافق العامة والمزارع.

وتسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في الأنهار في بعض مناطق إيران في انقطاع التيار الكهربائي. وفقا للسلطات الإيرانية ، حيث قتل حتى الآن 70 شخصا بسبب الفيضان.



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