شاهد فيديو للسيول البشرية التي توافدت اليوم الى صنعاء .. ساعات فاصلة تنتظر العاصمة ومواجهات مسلحة على وشك الاندلاع ..«آخر التطورات»

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عدن - ياسمين التهامي - عقد صباح اليوم الخميس في حشد قبلي كبير في منطقة صرف بالعاصمة صنعاء اجتماع ضم مشايخ واعيان قبائل بكيل بمحافظة عمران وقبائل خولان وأرحب والحيمة تلبية لداعي النكف القبلي الذي اعلنوه على اثر مقتل الشيخ أحمد سالم السكني عضو المجلس المحلي بمديرية ريدة صباح الإثنين الماضي على يد رئيس قسم شرطة صرف ومشرف الحوثيين الأمني في المنطقة ” أبو ناجي الماربي”.

وقال مصدر مقرب من الشيخ السكني في تصريح لـ ” المشهد اليمني ” أن زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي أرسل رئيس ما يسمى بمجلس التلاحم القبلي ” ضيف الله سام ” وينتمي إلى مديرية حرف سفيان التابعة لقبيلة بكيل .

وأوضح المصدر ” أن القيادي ” رسام ” عرض على القبائل عدة بنادق مقابل الدخول في مفاوضات مع قيادات الحوثيين إلا أن القبائل رفضت أي مفاوضات قبل تسليم القاتل وتقديمه للمحاكمة الفورية وإعدامه.

وأضاف المصدر ” أن القبائل طلبت من رسام أن يحدد موقفه من الجريمة التي لحقت بأحد مشايخ بكيل حيث قال ” رسام ” إذا لم تنصف الدولة مطلبكم فبنادقنا جنب بنادقكم”.

وطالب رسام ” 10 من مشائخ بكيل للذهاب معه إلى الدولة دون أن يسمى الجهة التي يذهبون إليها إلا أن القبائل رفضت استلام البنادق أو أي مفاوضات جانبية لا تنتهي إلى تسليم القاتل وإعدامه.

وقال المصدر ” أن قيادات حوثية كبيرة تنتمي إلى قبيلة القاتل يحاولون تهريبه وإخفاءه إلا أن رجال القبائل لايزالون يتوافدون بشكل كبير في انتظار رد القيادي الحوثي ” رسام ” الذي أمهلته القبائل ساعات للرد على مطالبها.

وانضمت صباح اليوم قبائل أخرى من جبل عيال سريح وعيال يزيد بمحافظة عمران إضافة إلى دخول قبيلة عذر وسفيان والأهنوم شمال غرب محافظة عمران التي أعلنت تضامنها مع الشيخ السكني.

كما انضمت قبائل خولان وأرحب والحيمة بمحافظة صنعاء صباح اليوم إضافة إلى قبائل الحداء بمحافظة ذمار إلى الاحتشاد لإعلان موقف موحد بتسليم القاتل أو اقتحام قسم الشرطة مشيراً بأنه لم يتم دفن جثمان الشيخ ” السكني ” حتى يتم القصاص من القاتل.

وقال مصدر في الحشد ” إن قبائل خولان ألقت كلمة أعلنت فيها التضامن الكامل مع أسرة الشيخ السكني وطرحوا بنادق وفاء حتى يتم تحقيق القصاص من المشرف الحوثي ” الماربي “.

ونصبت القبائل اليوم 10 مخيمات كبيرة لاحتواء الحشد القبلي الذي تدفق اليوم بشكل هائل إلى المنطقة مؤكدين أنهم لن يغادروها حتى يتم إعدام المشرف الحوثي ” الماربي”

وأعلنت قبائل بكيل بمحافظة عمران في احتشاد كبير الثلاثاء ضم عدد من مشايخها النفير العام والنكف القبلي للمطالبة بتسليم نافذ حوثي متهم بقتل الشيخ أحمد سالم السكني.

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وقال مصدر خاص لـ”المشهد اليمني” ان مجاميع قبلية قامت بقطع طريق في نقيل الغوله الرابط بين ريده وخمر بمحافظة عمران لعدة ساعات قبل أن تتوجه تلك القبائل إلى العاصمة صنعاء.

وقدم القيادي الحوثي ” أبو علي الحاكم ” أمس لمشايخ القبائل ٨ بنادق تحكيم , ولكن رفضت وبشدة من قبل مشايخ الجبل وعيال سريح مطالبين وباصرار , تسليم المشرف الحوثي قاتل الشيخ السكني.

واضاف المصدر ان مشايخ وعقال ووجهاء القبائل من الجبال وعيال سريح وقبائل بكيل قاطبة دعوا الى عمل وثيقة شرف للقبيلة تتضمن سحب جميع المقاتلين من كل جبهات الحوثيين , قائلين انهم اصبحوا يدافعون عن كرامة المشرفين الحوثيين من امثال ابوناجي الماربي الذي عليه اكثر من مائة وخمسون قضيه جنائية منها القتل العمد والسرقة بالإكراه وسلب الاراضي والبلطجة على المواطنين العزل داخل منطقة صرف ولا يزالون متحفظين عليه بعد قتله غدرا الشيخ احمد علي سالم السكني .

وكانت قد نصبت مجاميع قبلية من قبائل جبل عيال يزيد و مكتب حمده و غوله عجيب وبني عبد عيال سريح مع اكثر من 7 الف مسلح من ابناء عمران من يوم امس الخيام امام قسم شرطة صرف شمال العاصمة صنعاء ، للمطالبة بتسليم المشرف الحوثي قاتل الشيخ القبلي البارز وعضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام احمد سالم السكني .

وفي تفاصيل حادثة مقتل الشيخ السكني كان القيادي الحوثي ابو ناجي الماربي يحاول منذ ما يقارب الشهرين منع مالكي قطعة ارض في منطقة صرف من البناء فيها حتى يتم دفع مبلغ من المال. والتقى الشيخ القبلي احمد سالم بالمشرف الحوثي قبل يومين بهدف حل النزاع حيث وافق الأخير على السماح للمالكين ببدء البناء في الأرض وعدم الاعتراض عليهم بعد أن دفعوا له مبلغ ٢٠٠ الف ريال.

وبدأ مالكو الارض صباح يوم أمس الأحد، في البناء إلا أنه وبرغم الإتفاق السابق فقد أخرج المشرف الحوثي حملة بقيادته مكونة من ثلاثة اطقم لايقاف البناء وإحضار وحبس الشيخ احمد سالم.

وطلب المشرف من الشيخ سالم أن ينزل معه في نفس الطقم إلا أن الشيخ رفض وقال إنه سيتوجه الى القسم بسيارته، “انا شيخ وعضو مجلس محلي وباطلع القسم بسيارتي”، يوجه الشيخ كلامه للمشرف , ليرد المشرف بالقول “انت بلطجي من النظام السابق”.

واثناء ما كان الشيخ متوجه بسيارته نحو قسم الشرطة مساء امس الأحد أطلق المشرف الحوثي من الخلف مايقارب من عشر طلقات على السيارة ليصيب الشيخ إصابة حرجة توفي على إثرها بعد ساعات.

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